Yunanistan Güney Kıbrıs ile diplomalarını karşılıklı tanıma anlaşmasını onayladı

ads ads ads ads
09/12/2023

ads
Yunanistan Güney Kıbrıs ile diplomalarını karşılıklı tanıma anlaşmasını onayladı


 Yunanistan’ın, Güney Kıbrıs’la yapılan üniversite, yüksek okul ve diğer eğitim kurumlarının diplomalarının karşılıklı olarak tanınması anlaşmasını onayladığı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre Yunanistan Eğitim, Din ve Spor Bakanı Kiriakos Pierrakakis, Rum Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları diplomaların karşılıklı tanınması anlaşmasının Yunan Meclisi’nin ilgili komitesi tarafından onaylandığını, Rum yönetimiyle yapılan diplomaları karışlıklı tanıma anlaşmanın elzem iki olguya dayandığını açıkladı:

Pierrakakis olgulardan birinin Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında kardeşlik bağları ve ortak dil kullanılıyor olması, diğerinin de halihazırda Yunanistan’daki yüksek eğitim kurumlarında 4 bin Kıbrıslı Rum, Güney Kıbrıs’taki yüksek eğitim kurumlarında da yarısı fiilen Güney’de, diğer yarısı uzaktan eğitim alan 18  bin Yunan öğrencinin eğitim görüyor olması olduğunu söyledi.

09/12/2023 14:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Yunanistan, Güney Kıbrıs, diploma
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.