Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Ermenistan arasında “Ortak Eylem Planı” imzalandı

Yunanistan, Ermenistan ve Güney Kıbrıs arasında Ortak Eylem Planı’nın imzalandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi Yunan Genel Kurmay Başkanlığı’ndan (GEETHA) yapılan açıklamaya dayanarak, 2025 yılı için, Yunanistan, Ermenistan ve Güney Kıbrıs arasında “Ortak Eylem Planı’”nın, Yunanistan ile Ermenistan arasında da, dost ve müttefik ülkelerle, silahlı kuvvetlerin uluslararası iş birliği çerçevesinde “Askeri İş Birliği Programı"nın imzalandığını yazdı.

Habere göre yapılan açıklamada, gerek üç ülke arasındaki “Ortak Eylem Planı, gerekse Yunanistan ile Ermenistan askeri iş birliğinin, 2024 yılında imzalanan programların devamını teşkil ettiği ayrıca aralarında operasyonel eğitim faaliyetleri, özel kuvvetler ve özel harekat birimlerinin ortak eğitimi, deneyim ve öğrenilenlerin paylaşılmasının da bulunduğu bir dizi faaliyeti de içerdiği belirtildi.

Yunan Genel Kurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca faaliyetlerin tümünün, ülkeler arasındaki askeri bağları da teyit ettiğini bununla birlikte Doğu Akdeniz, Kafkasya bölgesinde güvenlik ve istikrar kapısı olarak Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Ermenistan’ın oynadığı role katkı koyarak, paydaşların silahlı kuvvetlerinin operasyonel kapasitesinin güçlendirilmesine ve birlikte çalışabilirlik düzeyinin arttırılmasına da katkı sağladığını ifade etti.