Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail Eastmed boru hattı için 2 Ocak'ta imzayı atıyor

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ofisinden yapılan açıklamada, EastMed doğalgaz boru hattının inşası için 2 Ocak’ta başkent Atina’da imzaların atılacağı belirtildi. İmza törenine Miçotakis’in yanı sıra Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun katılacağı kaydedildi.

Yaklaşık 2 bin kilometre uzunluğunda olması beklenen boru hattının bir yılda 9 ila 12 milyon metreküp doğalgazı İsrail ve Kıbrıs’tan önce Yunanistan’a, oradan da İtalya ve diğer güney Avruğa ülkelerine taşıması planlanıyor. EastMed’in Avrupa Birliği'nin (AB) doğal gaz ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması ve bu sayede birliğin Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltması öngörülüyor.

Proje ayrıca bu üç ülkeyi Avrupa enerji tedarik zincirinde kilit bir konuma getirmeyi ve Türkiye’nin sondaj faaliyetleri aracılığıyla bölgede kontrolü sağlamasını engellemeyi amaçlıyor.

Dün Pirireis gemisinin havuza çekme töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya değinmiş ve “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bırakınız ekonomik faaliyetleri, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar” ifadelerini kullanmıştı.

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail, 20 Mart'ta İsrail'de yapılan bir toplantıda boru hattı için bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi konusunda üçlü mekanizma oluşturan bir anlaşmaya varmıştı. Bu toplantıya ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katılmıştı.

23/12/2019 10:27