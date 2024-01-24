Yunanistan İçişleri Bakanı Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacak

Yunanistan İçişleri Bakanı Niki Kerameos’un bir dizi temasta bulunmak için önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği haber verildi.

Kerameos’un bir etkinlikte Güney Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren Yunan vatandaşlarıyla posta yoluyla oy kullanmaları konusunu görüşeceğini yazan Politis, bunun ilk kez önümüzdeki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde uygulanmasının beklendiğini belirtti.

Kerameos’un ziyareti çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Meclis Başkanı Annita Dimitriyu ve Maliye Bakanı Makis Keravnos’la görüşeceğini kaydeden gazete, Kerameos’un bilgilendirmede bulunacağı postayla oy kullanma konulu etkinliğin, cuma günü gerçekleştirileceğini ekledi.