Yunanistan ile ABD, Ege ve Akdeniz’de birlikte devriye gezecek

Yunanistan Sahil Güvenlik ve ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında tarihi işbirliği anlaşması Atina'da imzalandı. Yunanistan Denizcilik Bakanı Giannis Plakiotakis ve ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın katıldığı tören Denizcilik Bakanlığı'nda düzenlendi.

Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Theodoros Kliaris ve ABD'li Amiral Stein Poulin tarafından imzalanan işbirliği Mutabakat Zaptı'nın ardından bir değerlendirme yapan Büyükelçi Geoffrey Pyatt, “Bugünkü Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasıyla ABD ile Yunanistan Sahil Güvenlik arasındaki ilişkilerde bir başka gerçek dönüm noktasını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

YUNANİSTAN EN GÜÇLÜ MÜTTEFİKLERİMİZDEN BİRİDİR

Pyatt bu vesileyle Yunanistan'a yaptığı özel gezi için Tuğamiral Poulin'e ve Yunanistan ile savunma ilişkisini derinleştirme ve güçlendirme sözü veren ABD Sahil Güvenlik'teki tüm ortaklara teşekkür etti. Büyükelçi Geoffrey Pyatt, “Yunanistan birçok yönden, özellikle denizcilik sektöründe, tüm Avrupa'daki en güçlü müttefiklerimizden biridir” değerlendirmesini yaptı.

DENİZDE HER ALANDA BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ

Büyükelçi Pyatt şunları dile getirdi:

* Bugünün Mutabakat Zaptı, ülkelerimizin Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın, güçlerimiz arasında angajman, gemi ziyaretleri ve eğitim hızını daha da hızlandırmasına yardımcı olacak. Bu anlaşma ana hatlarıyla belirtilen deniz güvenliği, operasyonlar, bilgi alışverişi, balıkçılık teftişleri, çevre koruma ve eğitim ABD – Yunanistan Stratejik Diyaloğu ile tamamen uyumludur.

* İki ülke arasındaki işbirliği, her zaman dostane olmayan bir bölgede ve Yunanistan'ın artık herkes tarafından istikrarın önemli bir unsuru, güvenilir bir NATO müttefiki olarak algılandığı bir bölgede, ittifakımızın güvenilirliğini ve yeteneklerini güçlendirmeye yardımcı oluyoruz. Yunanistan, vatandaşlarımızın istediği ve hak ettiği türden istikrarlı, demokratik bir bölge inşa etme çözümünün parçası olan bir ülkedir.

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15/12/2021 22:27