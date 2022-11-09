"Yunanistan karasularını 12 mile çıkarmaya hazırlanıyor" iddiası

Yunanistan’ın Girit adasının batısı ve güneybatısında bulunan karasularını 12 mile çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi.

Alithia gazetesi, “Girit’te 12 Mile Genişleme Talimatı – Miçotakis’in Türk-Libya Memorandumuna Yanıt Vereceğine Dair Alithia’ya Gelen Bilgiler” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Yunanistan’ın Girit adasının batı ve güneybatısındaki karasularını 12 mile çıkarma düşüncesinde olduğuna dair bilgiler edindiğini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Türkiye ile Libya arasında imzalanan sözde “yeni yasadışı memoranduma” yanıt olarak Yunan hükümetinin, Girit adasının batı ve güneybatısındaki karasularını 12 mile çıkarma düşüncesinde olduğunu öne sürdü.

Bu konuda hazırlanmış kararın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ofisinde hazır bulunduğunu ancak henüz kamuoyuna duyurulmadığını iddia eden gazete, Yunan basınının ise Miçotakis’in, bu adımı atmayı çok ciddi şekilde düşündüğünü yazdığını aktardı.

Gazete, Miçotakis’in Pazartesi günü gazetecilerin bu yöndeki sorusuna “tüm seçenekler şu anda masada” yanıtını verdiği belirtirken Miçotakis’in ayrıca Libya’ya, deniz sınırlarının belirlenmesi memorandumu imzalanması için çağrı yaptığını da vurguladı.

Amerikan Exxon Mobil şirketinin Girit adası yakınlarında doğal gaz aranması konusunda sismik çalışmalara başlayacağının da duyurulduğunu aktaran gazete, ayrıca Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sözde “yasa dışı faaliyetleri” sebebiyle uygulamaya koyduğu yaptırımları bir yıl daha uzattığını belirtti.

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09/11/2022 10:23