Yunanistan, ''Switchblade'' tipi mini insansız hava aracı satın almaya hazırlanıyor

Yunanistan'ın ABD'den "Switchblade" tipi mini insansız hava aracı (İHA) satın alma kararı aldığı ileri sürüldü.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı ABD'den "Switchblade" tipi mini İHA satın alma kararı aldı.

Bu kararın yakın zamanda Yunanistan Parlamentosuna sunulacağı belirtilen haberde, "Switchblade" İHA'ların Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin Özel Hareket Komutanlığı tarafından kullanılacağı ifade edildi.

Ukrayna'daki savaştan edinilen deneyimler neticesinde alımına karar verilen İHA'ların toplam maliyetinin 75 milyon doları bulması öngörülüyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın gelecek 20 yılı kapsayan silahlanma programının yakın bir zamanda Başbakan Kiryakos Miçotakis'e sunulduğunu, daha sonra ise sonra meclisin ilgili heyetine sunularak hükümetin Dış Politika ve Savunma Kurulu tarafından onaylanacağını belirtmişti.