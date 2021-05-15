Yunanistan turizme kapılarını açtı

Geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana pandemi nedeniyle tam kapanma yaşayan ülkedeki kısıtlamalar aşamalı olarak kaldırılmaya başlandı.



Turizm sezonunun açılışını Atina'nın antik Sounion tapınağında Turizm Bakanı Haris Theoharis yaptı.Theoharis, bu yılki turizm sezonunun geçen yıla oranla daha verimli olacağına inandığını; çünkü alınan önlemlere paralel olarak, hızla devam eden aşılanma sürecinin de yaz ortalarına kadar tamamlanacağını vurguladı.



Yunanistan'da Pfizer-Biontec, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşıları kullanılıyor. Bugüne dek 3 milyon dozun yapıldığını açıklayan makamlara göre, Haziran itibariyle 20'li yaş gurubu da aşılanmaya başlanacak.

Turistler gelmeye başladı

Turizm sektörünün resmen açılmasıyla Yunan adalarına ilk gelenlerin başında Alman turistler bulunuyor.



İngiliz turistler için ise ülkelerine geri dönüşlerinde 10 günlük karantina zorunlunluluğu olmasının, Yunan turizmine İngiliz sektesi vuracağı tahmin ediliyor.



TUİ gibi büyük turizm şirketleri Rodos, Kos ve Korfu gibi popüler adalara rezervasyonlara açıldı.



Girit adasına ilk cruise gemileri yanaşmaya başladı

Her beş çalışandan birinin turizm sektöründe olduğu Yunanistan bu nedenle pandemi sona ermese bile turizm sektörünü şimdiden açma kararı aldı.



Yunanistan'a, kara, hava ve denizden giriş yapacak yabancı tristlerden PLF formu (Yunanistan'a Geliş Protokolü) doldurulması, negatif PCR testi ya da aşı sertifikası gösterilmesi gibi uygulamalara devam ediliyor.



Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, tüm Avrupa'da geçerli olması öngörülen "aşı sertifikasının" Haziran ayında uygulanmaya başlanacağını ümit ettiğini açıkladı.

Bu habere tepkiniz:



15/05/2021 14:25