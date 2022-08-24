Yunanistan Türkiye sınırındaki çelik çiti uzatıyor

Yunanistan, ülkeye yasa dışı biçimde girmeye çalışan göçmenlerin sayısındaki artış nedeniyle Türkiye sınırındaki önlemleri sıkılaştırma kararı aldı. Meriç Nehri üzerindeki çelik çit 220 kilometreye uzatılacak.

Yunanistan, son dönemde Türkiye'den ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin sayısının artması nedeniyle sınır önlemlerini artırmayı planlıyor. Başbakan Kiryakos Mitsotakis başkanlığında toplanan Dışişleri ve Savunma Konseyi'nin aldığı karara göre, Meriç Nehri üzerindeki yaklaşık 40 kilometrelik çelik çit uzatılarak 220 kilometreye çıkartılacak.

Yunan devlet radyosu, buna ek olarak sınır güvenliğinin ek personel ve yeni elektronik gözlem araçlarıyla güçlendirilmesinin planlandığını aktardı. Yeni önlem paketine göre, Ege Denizi'nin doğusunda Türkiye sınırını kontrol eden sahil güvenlik için de yeni devriye botları ve uçakları temin edilecek.

Yasa dışı geri itmeler

Yunan güvenlik güçleri son haftalarda ülkeye girmeye teşebbüs edenlerin sayısında belirgin bir artış gözlemlendiğini aktardı. Yunan Ant1 kanalına konuşan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, yalnızca Ağustos ayı içinde şimdiye kadar 25 bin kişinin Yunanistan-Türkiye sınırı üzerinden yasa dışı biçimde ülkeye girmeye çalıştığını söyledi.

Atina, göçmenlerin kara ve deniz yoluyla Yunanistan'a yasa dışı girişlerini sert biçimde engelliyor. İnsani yardım örgütleri, göçmenlere iltica başvurusunda bulunma imkanı tanımayan bu yasa dışı geri itmeleri (Push-Backs) eleştiriyor. Atina ise, göçmenleri Yunan tarafına doğru ittiğini iddia ettiği Ankara'yı suçluyor ve göçmenlerin Türk güvenlik güçleri tarafından sınırı geçmeye zorlandıklarını söylediğini iddia ediyor.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği Ajansı'nın (Frontex) Yunanistan'ın Ege'de sığınmacılara yönelik yasa dışı geri itme uygulamalarını görmezden gelerek aktif yardım sağladığı suçlamalarının Avrupa Birliği'nin gizli raporunda teyit edildiği ortaya çıkmıştı. Temmuz ayında kamuoyuna sızan rapor, Frontex’in, Yunan sahil güvenliğinin geri itme uygulamalarını bilinçli olarak görmezden geldiği, hatta 2020 Ağustos ayındaki bir vakada 30 sığınmacının Türk karasularına doğru itilmesini filme alan Frontex'e ait uçağın, müdahale etmek yerine "tanık" konumuna düşmemek için Ege'de bulunduğu bölgeden çekildiğini ortaya koymuştu.

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24/08/2022 16:52