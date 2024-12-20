Yunanistan Türkiye’ye ilk defa tarihi eser iadesi gerçekleştirdi!

Yunanistan, ilk defa tarihi eserleri Türkiye'ye iade etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu tarihine ışık tutan 1055 gümüş sikkenin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Yunan Gümrük yetkilileri, 2019'da Kipoi Sınır Karakolu'nda ele geçirdikleri 1.055 adet sikkeyi Türkiye'ye iade etti. Sikkeler M.Ö 7 ile M.Ö. 5. yüzyıl arasındaki döneme ait.

Yunanistan'ın tarihte ilk defa Türkiye'ye eser iadesi gerçekleştirdiğini de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, duyurdu.

Ersoy, "Yunanistan’dan Türkiye’ye ilk defa bir eser iadesi gerçekleştiriliyor. Bugünkü birlikteliğimize vesile olan 1.055 adet sikke 2019 yılında Kipoi Sınır Karakolu’ndaki Yunan Gümrük yetkililerinin titiz çalışmaları sayesinde ele geçirilmişti. Milattan önce 7 ile milattan önce 5. yüzyıl arasındaki dönemlere ait bu gümüş sikke grubu, şimdi bu güzel işbirliği sayesinde ait oldukları topraklara dönüyorlar" ifadelerini kullandı.

Ersoy, haberi de X hesabından paylaşım yaparak duyurdu. Ersoy, X hesabında da şunları kaydetti: