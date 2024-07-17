Yunanistan: Türkiye’ye Kıbrıs’taki hizmetleri için teşekkür edemezdik

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan çok kısa bir süre sonra açıklama yaptı.

Açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, Kıbrıs'a yaptığı son ziyarette, Türk güçlerine, Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerini savunmadaki 'hizmetleri' için 'teşekkür etmemiş olmasından içtenlikle üzüntü duyuyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün, insan haklarının ve demokrasinin korunması" ifadesine yer verdi.