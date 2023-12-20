Yunanistan, ülkede özel üniversitelerin açılabilmesi için yasal düzenleme hazırlığında

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede özel üniversitelerin açılmasına olanak sağlayacak yeni yasal düzenleme hazırlandığını bildirdi.

Miçotakis, Bakanlar Kurulu toplantısından önce yaptığı açıklamada, eğitim alanında planlanan yeni yasal düzenlemeye değindi.

Düzenlemenin özellikle yüksek öğrenimde değişiklikler içerdiğini belirten Miçotakis, "Devlet üniversitelerini daha çok destekleyeceğiz, aynı zamanda kar amacı gütmeyen ve devlet üniversitesi olmayan yüksek öğrenim kurumlarının nihayet Yunanistan'da da faaliyet göstermesi için gerekli çerçeveyi oluşturacağız." dedi.

Miçotakis, yeni yasal düzenlemeyle ülkeye yabancı öğrencilerin gelmesinin yanı sıra her yıl yüksek öğrenim için yurt dışına giden yaklaşık 40 bin Yunan öğrencinin de ülkede kalmasının hedeflendiğini ifade etti.

Başbakan Miçotakis, açılacak özel üniversitelerin eğitim programları ve kampüs düzenlemeleri için belirli şartlar getirileceğini söyledi.

Miçotakis, düzenlemenin aynı zamanda ülkedeki sermayenin yurt dışına çıkmasını engelleme amacını taşıdığına da işaret etti.

Yunanistan'da sadece devlet üniversiteleri faaliyet gösteriyor. Yabancı kolej olarak hizmet veren eğitim kurumlarının üniversite diplomalarının ise ülkede denkliği bulunmuyor.