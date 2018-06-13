Yunanistan ve Makedonya arasında “isim” sorunu aşıldı

Yunanistan ile Makedonya arasında yıllardır devam eden ve aşılması için yoğun bir diplomasi trafiği yürütülen isim sorununda uzlaşmaya varıldı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Makedonya hükümeti ile yapılan müzakereler sonucu bu ülkenin isminin, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirileceğini açıkladı.

Çipras, Yunanistan devlet televizyonu ERT'den halka seslenerek, son iki günde Makedon mevkidaşı Zoran Zaev ile yürüttüğü telefon görüşmelerinin ardından varılan anlaşmaya ilişkin detayları paylaştı.

Aylar süren zorlu müzakerelerden sonra iki ülke arasında bir anlaşma sağlandığını anlatan Çipras, "Ülkelerinin ismini 'Republika Severna Makedonija' yani 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olarak değiştirmeyi kabul ettiler." dedi.

Çipras, yeni ismin tüm alanlarda kullanılacağına işaret ederek, bu ülkeyi daha önce ‘Makedonya Cumhuriyeti’ olarak tanıyan 140 ülke bundan sonra ‘Kuzey Makedonya’ olarak tanıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan ile Makedonya arasındaki sorunu çözerek büyük bir dostluk kurduklarını söyleyen Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ise, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi üzerine anlaşmaya varıldığını, bunun tarihi ve asırlık bir çözüm olduğunu vurguladı.

Makedonya’nın NATO ve AB sürecinin önü açılıyor

Çipras, ikili anlaşmanın Makedonya Meclisinde onaylanmasından sonra ülkesinin, Avrupa Konseyi zirvesinde Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerinin başlamasına ve temmuz ayındaki NATO zirvesinde üyelik davetiyesine destek vereceğini söyledi.

Yunanistan'ın onayının Makedonya'nın anayasal değişiklikleri gerçekleştirmesine bağlı olacağını vurgulayan Çipras, bu değişikliklerin gerçekleşmemesi halinde otomatik olarak onaylarının çekileceğini ifade etti.

Yunan muhalefeti ve savunma bakanı karşı

Yunanistan ve Makedonya hükümetleri arasında "isim sorununu" çözmek için varılan anlaşma, Yunan siyasetinde tartışmalara yol açtı.

Yunanistan'ın ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) Partisi Başkanı Kiriakos Miçotakis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a anlaşmayı imzalamaması çağrısında bulundu. Anlaşmanın ülkede milliyetçiliği körükleyeceğini savunan Miçotakis, "Üzerine varılan anlaşma kötü bir mutabakat. Yunanların çoğunluğuyla çelişiyor." dedi.

Hükümet ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi Başkanı ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, içinde "Makedonya" ibaresi geçecek hiçbir anlaşmayı desteklemeyeceklerini ifade etti.

ABD ve AB ise varılan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

27 yıldır süren isim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyordu.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.