Yunanistan, Yunan bayraklı tankerin Kızıldeniz'de saldırıya uğramasını kınadı

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Hristos Stilyanidis, Yunan bayraklı tankerin Kızıldeniz'de silahlı saldırıya uğramasını kınadı.

Stilyanidis, yaptığı yazılı açıklamada, 25 kişilik mürettebata sahip "SOUNION" isimli tankerin bu sabah Yemen'deki Hudeyde Limanı'nın 72 deniz mili batısında silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Stilyanidis, saldırıda hasar alan geminin bölgede beklediğini kaydetti.

Stilyanidis, uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden ve uluslararası deniz taşımacılığı güvenliği için ciddi tehdit oluşturan saldırıyı kınadığını bildirdi.