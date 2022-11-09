Yunanistan'a iki Rafale savaş uçağı daha teslim edildi

Yunanistan'ın iki yeni Rafale savaş uçağını teslim aldığı bildirildi.

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09/11/2022

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Yunanistan'a iki Rafale savaş uçağı daha teslim edildi

Yunanistan'ın iki yeni Rafale savaş uçağını teslim aldığı bildirildi.

Yunan Hava Kuvvetleri, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın sahip olduğu Rafale savaş uçağı sayısının yeni teslimatla 8'e çıktığını duyurdu.

Yunanistan'ın Fransa’dan tedarik ettiği 8 Rafale tipi savaş uçağından 2'si yeni, 6'sı ise ikinci el.

Yunanistan'ın sipariş ettiği toplam 24 Rafale tipi savaş uçağının ilk teslimatı 2022 başlarında yapılmıştı.

09/11/2022 10:14
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TAGS: Yunanistan, Rafale savaş uçağı, haber, kıbrıs
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