Yunanistan'a yangınlarla mücadelede Romanya ve GKRY'den destek

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangınların kontrol altına alınamadığı Yunanistan'a, yangınla mücadelede destek için Romanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden (GKRY) destek geleceği belirtildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Yunanistan'ın yangınla mücadele amacıyla Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasının harekete geçmesi için yaptığı başvuruya Romanya ve GKRY olumlu yanıt verdi.

GKRY'nin yangınla mücadele için Yunanistan'a iki uçak, Romanya'nın ise 56 itfaiye eri göndermesi bekleniyor.

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Dedeağaç'ta 19 Ağustos Cumartesi günü başlayan orman yangınları üçüncü gününde de devam ederken, Atina'nın 120 kilometre kuzeyindeki Viotia bölgesi, Kavala, Eğriboz Adası ve Batı Trakya'daki Rodop bölgesinde de bugün çıkan yangınlar kontrol altına alınamadı.

Yangın bölgelerinde çok sayıda yerleşim birimi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.