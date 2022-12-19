Yunanistan’da 16 yaşındaki genci öldüren polis serbest bırakıldı

Yunan medyasında yer alan haberlerde, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verilen polis memurunun sürücüye değil hareket halindeki araca nişan aldığı şeklinde savunma yaptığı belirtildi.

Selanik’te “dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.

Başından yaralanan sürücü bir süre yoğun bakımda tedavi edilmesine rağmen 13 Aralık Salı günü yaşamını yitirmişti.

Yunan Polis Teşkilatından (ELAS) yapılan açıklamada, polisin genci satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı aktarılan genci, polisin iki el ateş açarak durdurmaya çalıştığı kaydedilmişti. (AA)

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19/12/2022 15:11