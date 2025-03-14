Yunanistan'da, 2 yıl önceki tren kazasının sorumlularının bulunması talebiyle eylem düzenlendi
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14/03/2025
Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde yaklaşık 2 yıl önce yaşanan ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının sorumlularının bulunması talebiyle öğrenciler, başkent Atina'daki eylemde bir araya geldi.
Parlamento binasının karşısındaki Sintagma Meydanı'nda öğrenci örgütlerinin çağrısıyla toplanan kalabalık, kazanın sorumlularının bulunması ve ihmallerin örtbas edilmemesine yönelik taleplerini dile getirdi.
Kazada hayatını kaybedenlerin isimlerinin tek tek okunduğu eylemde, sorumluların cezalandırılmasına yönelik taleplerin ifade edildiği konuşmalar yapıldı.
Konuşmaların ardından müzik gruplarının sahneye çıktığı eylemde, kazada hayatını kaybedenler anısına mini bir konser düzenlendi.
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