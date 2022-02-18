Yunanistan'da 288 yolcu taşıyan gemide yangın çıktı

Yunanistan liman polisi, 237 yolcu ve 51 mürettebatla İyon Denizi'nde seyreden İtalyan bandıralı bir yolcu gemisinde yangın çıktığını duyurdu.

Yunanistan polisi, Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden İtalya'ya gitmekte olan Euroferry Olympia'dan inen yolculara yardım etmek için üç römorkör ve üç devriye botunun gönderildiğini söyledi.

Polis, "Euroferry Olympia'nın kaptanı yolculardan tekneyi terk etmelerini istedi" dedi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, 237 yolcu ve mürettebattan 51 kişinin bulunduğu gemiden 242 kişi, sahil güvenlik birimlerine ait botlarla Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürüldü.

Yolculardan biri solunum sorunu nedeniyle Kerkira Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yunan sahil güvenliğine göre yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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18/02/2022 09:29