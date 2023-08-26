Yunanistan’da AB topraklarında çıkan en büyük yangın

Yunanistan’ın farklı bölgelerinde üç kişi daha kasten orman yangını çıkarmak suçundan tutuklandı.

Avrupa Birliği (AB) tarihinin en büyük orman yangınlarından birinin yaşandığı Yunanistan’da şu ana kadar 21 kişi kontrol altına alınamayan alevler yüzünden can verdi.

Son olarak Eğriboz Adası'nda bir kişi temmuz ve ağustos ayları içinde dört ayrı yerde ormanlık alanda kundaklama yapmak suçundan tutuklandı. Tutuklanan kişinin suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Ülkenin iç bölgelerinden Larissa’da yine bir kişi yeşil alanı kundaklamak suçundan tutuklandı.

Yunan polisi ayrıca Aviona bölgesinde üç orman yangınından sorumlu olduğunu düşündüğü 45 yaşındaki bir kişiyi tutukladı.

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis dün yaptığı açıklamada, orman yangınlarının başladığı dönemden bu yana 163 kişinin ihmalkarlık veya kundaklama suçuyla tutuklandığını duyurdu. Son rakamlarla bu sayı 166'ya çıktı.

Marinakis, 118 kişinin “ihmalkarlık”, diğerlerinin ise “kundaklama” suçlamasıyla tutuklandığını aktardı.