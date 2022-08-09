Yunanistan'da akıl almaz olay! Can yeleksiz ve elleri kelepçeli denize attılar

8 Ağustos günü saat 10.05 sıralarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından Çeşme ilçesi Karaada'da bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. 8 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan göçmenlerin 39 göçmen olarak Sakız Adası’na geçerek farklı yerlere dağıldıklarını, 12 kişinin Yunan polisi tarafından yakalandığını ve yerini bilmedikleri bir binaya götürüldüklerini, burada değerli eşyalarının alınarak darp edildiklerini, içlerinden 1 göçmenin binanın dışına alındığını, gelen çığlık seslerinden dolayı daha ağır bir muameleye maruz kaldığını anladıklarını, sonrasında 11 kişilik grup halinde Yunan Sahil Güvenlik botuna bindirildiklerini, dışarı alınan 1 göçmenin orada kaldığını ve hayatını kaybetmiş olabileceğini düşündüklerini söyledikleri öğrenildi.

CAN YELEKSİZ VE ELLERİ KELEPÇELİ DENİZE ATILMIŞLAR

Kurtarılan göçmenler, 12 kişilik grubun Yunanistan unsurlarınca can yeleksiz ve elleri kelepçeli olarak doğrudan denize atıldıklarını, yüzerek karaya ulaşmaya çalıştıklarını, 8 göçmenin sahile ulaşmayı başardığını, 1 göçmenin cansız bedeninin kıyıya vurduğunu, 2 göçmenin boğulduğunu gördüklerini belirtti.

Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda kayıp 2 göçmenin bulunması için arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Olay yerinde 2 Sahil Güvenlik botu ile 2 Sahil Güvenlik helikopteri ile yürütülen arama kurtarma faaliyetleri sonucu kayıp 2 göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Bu habere tepkiniz:



09/08/2022 09:36