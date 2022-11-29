Yunanistan'da art arda depremler

Yunanistan açıklarında 4,7 ve 4,2 büyüklüğünde arka arkaya deprem meydana geldi.

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29/11/2022

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Yunanistan'da art arda depremler

Yunanistan açıklarında 4,7 ve 4,2 büyüklüğünde arka arkaya deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nin Yunanistan kıyılarında saat 7.32'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, deniz yüzeyinin 4,61 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD, yaklaşık bir saat sonra aynı bölgede 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.

29/11/2022 09:18
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TAGS: Yunanistan, deprem, Türkiye
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