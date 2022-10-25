Yunanistan’da artan enerji fiyatları ve alternatif çözüm arayışı

Ukrayna'daki savaşın ardından dünyayı etkileyen enerji krizi, Yunanistan'da da öncelikli sorunlar arasında yer alıyor.

Hükümet, "zor bir kış" uyarısında bulunurken artan elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla başa çıkabilmek adına alınacak önlemleri gündeme taşıdı.

Atina, 20-21 Ekim'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde enerji krizine ilişkin alınan kararlardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, doğal gaz fiyatlarının kontrol altına alınabilmesi için AB'nin fiyatlara müdahale seçeneğini desteklediklerini yineledi.

Doğal gaz fiyatlarındaki artışın yansıması olarak ülke genelinde pahalılık sorunuyla karşı karşıya kalındı.

İthal ettiği doğal gazın yüzde 70'inden fazlasını elektrik üretimi için kullanan Yunanistan'da elektrik fiyatları da arttı.

Yunanistan İstatistik Kurumunun (ELSTAT) verilerine göre, doğal gaz, Eylül 2021'den Eylül 2022'ye yüzde 332 artarken mazot yüzde 65,1, elektrik yüzde 30,5, benzin ise yüzde 17,7 artış gösterdi.

Aynı dönemde süt ve yumurta fiyatlarında yaşanan artış yüzde 23,3 iken ekmek ve tahıl ürünlerinde yüzde 18,4 fiyat artışı gözlendi.

Hükümet fiyat artışlarına karşı halkı koruyabilmek adına destek paketleri açıkladı. Hükümet, hane halkına verilebilecek 400 milyon avroluk ekstra bir destek paketini masaya yatırdı.

- Farklı sektörler destek bekliyor

Artan enerji fiyatları, birçok sektörün yanı sıra Yunanistan ekonomisi için önemli bir yere sahip olan ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH), yıllık katkısı yaklaşık 1 milyar avro olan zeytincilik sektörünü de etkiledi.

Mora Bölgesi Ticaret Konseyi, ilgili bakanlıklara gönderdiği mektupta, artan elektrik fiyatlarına dikkati çekerek zeytinyağı fabrikalarının elektrik faturalarında devlet desteği istedi.

Artan elektrik fiyatlarından etkilenen bir başka sektör ise fırıncılık oldu.

Fırıncılar Federasyonu yetkilileri ile bir araya gelen ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, artan elektrik fiyatlarının başta fırınlar olmak üzere, birçok orta ve küçük ölçekli işletmeyi zor duruma soktuğunu belirtti.

Çipras, "Tüm ülkede onlarca, yüzlerce fırın kapanıyor, istihdam kaybı yaşanıyor zira fiyat artışları orta ölçekli bir fırında iki üç çalışanın maaşına denk geliyor." diye konuştu.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, artan fiyatlar nedeniyle ülke genelinde 200'ün üzerinde fırın kepenk indirdi.

- Alternatif enerji

Yunanistan, Rus doğal gazına bağımlılığın azaltılması için farklı alternatifleri gündeme taşıdı.

Bu alternatiflerden biri olarak görülen Azerbaycan doğal gazının aktarımını sağlamak amacıyla Bulgaristan ile Yunanistan arasında doğal gaz aktarım bağlantı hattı 1 Ekim’de törenle hizmete girdi.

Temeli 13 yıl önce atılan boru hattı bağlantısının inşaatı, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'nın Bulgaristan'a doğal gaz aktarımını kesmesinden sonra AB'nin 250 milyon avroluk finansmanı sayesinde kısa sürede tamamlandı.

Gün içerisindeki güneşli gün sayısı yılda yaklaşık 300 gün olan Yunanistan'da güneş enerjisi de enerji krizini çözüm alternatifleri arasında yerini aldı.

Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, çatılara fotovoltaik enerji panellerinin yerleştirilmesine yönelik bir programa devlet desteği verileceği açıklandı.

- TotalEnergies ile LNG anlaşması

Yunanistan, Rusya'dan temin edilen doğal gazda kesinti veya kısıtlama ihtimaline karşı eylül sonunda Fransız enerji şirketi TotalEnergies ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) temini için anlaşma imzalamıştı.

Kasım 2022-Mart 2023 döneminde geçerli olacak anlaşma, beş ay içinde toplam 10 TWh'ye karşılık gelecek doğal gazın iki LNG gemisiyle Yunanistan'a teminini öngörüyordu.

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25/10/2022 12:35