Yunanistan'da avukatlar duruşmalara katılmama eylemi yaptı

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23/01/2025

Yunanistan'da avukatlar duruşmalara katılmama eylemi yaptı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da avukatlar, duruşmalara katılmama eylemi düzenlendi.

Atina Barosundan yapılan açıklamaya göre, 14 Ocak'ta alınan karar çerçevesinde avukatlar, bazı özel durumlar dışında bugünkü duruşmalara katılmadı.

Avukatlar, hükümetin kadına şiddet ve aile içi şiddetle mücadele kapsamında hazırladığı yasa tasarısının hazırlık aşamasına dahil edilmemelerine tepki olarak eylem yapıyor.

İki gün sürmesi planlanan eylem, yarın da devam edecek.

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