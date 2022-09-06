Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı! Can kaybı ve vaka sayısı artıyor

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06/09/2022

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Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı! Can kaybı ve vaka sayısı artıyor

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’da genellikle sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, ülke genelinde 160 vakanın tespit edildiği aktarıldı.

Yunanistan’da genellikle sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü vakaları artıyor. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’da Batı Nil virüsü nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, ülke genelinde 160 vakanın tespit edildiği aktarıldı. Açıklamada, vakalardan 98'inin menenjit gibi merkezi sinir sistemini etkileyen rahatsızlıklardan şikayetçi olduğu, 62'sinin ise hafif semptomlar gösterdiği ya da herhangi bir belirti göstermediği belirtildi.

06/09/2022 20:53
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TAGS: Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı! Can kaybı ve vaka sayısı artıyor
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