Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 20 kişi öldü

Yunanistan'da bu yıl Batı Nil Virüsü nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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11/10/2023

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Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 20 kişi öldü

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, virüsün, ülkenin farklı noktalarında 20 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Son bir haftada 5 yeni vakanın teşhis edildiği kaydedilen açıklamada, sivrisineklere karşı kişisel korunmanın önemi vurgulandı.

Virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik, Pela, Pieria, Kilkis, Serres, Halkidiki, Kavala, Drama, Rodop, İskeçe, Meriç, Kastoria, Arta ve Yanya bölgelerinde tespit edildiği belirtildi.

Uzmanlar, vakaların artacağı değerlendirmesinde bulundu.

11/10/2023 16:53
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TAGS: Yunanistan, Güney Kıbrıs, Batı Nil Virüsü
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