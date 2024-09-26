Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle bir haftada 3 kişi öldü

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26/09/2024

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Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle bir haftada 3 kişi öldü

Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle son bir haftada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamada, ülkede son bir haftada 12 yeni Batı Nil virüsü vakasının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, son bir haftada virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ülkede, yıl başından bu yana tespit edilen Batı Nil virüsü vakası sayısının 192'ye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vakalarda artış olabileceği belirtildi.

Açıklamada, vakaların daha çok Larisa, Lefkada, Preveze, Halkidiki, Pella, Pieria, Serez, Rodop, Drama, Meriç, İskeçe, Kavala, Taşoz ve Atina'da görüldüğü aktarıldı.

26/09/2024 16:40
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TAGS: Yunanistan, Batı Nil virüsü
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