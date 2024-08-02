Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle bir haftada 5 kişi öldü

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02/08/2024

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Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle bir haftada 5 kişi öldü

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle son bir haftada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılında virüsün, ülkenin farklı noktalarında 6 kişinin ölümüne neden olduğu, ifade edildi.

Açıklamada, bu ölümlerden 5'inin son bir haftada kaydedildiği belirtildi.

Uzmanlar, sivrisineklere karşı kişisel korunmanın önemini vurgulayarak virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik ve Pela'da tespit edildiğine dikkati çekti.

02/08/2024 20:57
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TAGS: Yunanistan’da Batı Nil Virüsü nedeniyle bir haftada 5 kişi öldü
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