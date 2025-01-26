Yunanistan’da binlerce kişi tren kazasını protesto etti

Yunanistan’da 2023 yılında Tempi bölgesinde meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası, binlerce kişi tarafından protesto edildi. Başkent Atina’da düzenlenen geniş katılımlı gösteride, hayatını kaybedenler için adalet talep eden vatandaşlar, kazanın sorumlularının hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Adalet Talepleri ve Protestoların Mesajı

Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı gösteri, Tempi Kazası Mağdur Yakınları Derneği’nin çağrısıyla gerçekleşti. Parlamento binası önünde toplanan kalabalık, ellerinde “Unutmayacağız” ve “Oksijenim yok” yazılı pankartlar taşıdı. Bu pankartlardan biri, kazada hayatını kaybeden bir kişinin son sözlerini yansıtıyordu.

Göstericiler, “Onlar kar ve zarardan bahsediyor, biz ise insan hayatından” sloganlarıyla hükümete ve yetkililere sert eleştiriler yöneltti. Barışçıl bir atmosferde başlayan protestolar sırasında polisle göstericiler arasında yer yer gerginlik yaşandı. Çıkan arbedede 2 kişi yaralanırken, 12 gösterici gözaltına alındı. Protestolar sadece Atina ile sınırlı kalmadı; ülkenin diğer kentlerinde de benzer gösteriler düzenlendi.

Ailelerin İsyanı: “Kanıtlar Örtbas Ediliyor”

Aradan geçen iki yıla rağmen kazaya ilişkin birçok soru işaretinin yanıtlanmamış olması, mağdur ailelerin öfkesini artırıyor. Kazada hayatını kaybedenlerin çoğunun kesin ölüm nedeninin hâlâ açıklanmamış olması, yetkililere yönelik “kanıtları örtbas etme” suçlamalarını beraberinde getirdi. Ayrıca, kazaya ilişkin henüz kimsenin tutuklanmamış olması, adalet taleplerini daha da güçlendirdi.

Hükümetin ve Yetkililerin Tavrı

Kazanın ardından yeniden seçilen Başbakan Kiryakos Miçotakis, olayın yargı makamlarının sorumluluğunda olduğunu belirterek, soruşturmanın bağımsız şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Ancak bu açıklamalar, mağdurların yakınlarını tatmin etmedi.

Kazanın Ardından Yaşananlar

28 Şubat 2023 gecesi Atina’dan Selanik’e gitmekte olan 352 yolcuyu taşıyan tren, Tempi bölgesinde bir yük treniyle kafa kafaya çarpışmıştı. İhmalkarlık sonucu gerçekleştiği ortaya çıkan kazada 57 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından dönemin Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.

Aradan geçen iki yıla rağmen kazanın sorumlularının hâlâ yargı önüne çıkarılmamış olması, hem mağdur yakınlarını hem de Yunan halkını derinden etkiliyor. Protestolar, sadece adalet talebiyle değil, aynı zamanda insan hayatının öncelikli olduğu bir sistem isteğiyle de dikkat çekiyor.