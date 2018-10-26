Yunanistan’da büyük deprem

Yunanistan’ın batısında bulunan İyon Denizi’nde Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, İyon Denizi’ndeki depremin Türkiye saatiyle 01.54’te meydana geldiği belirtildi. Yerin 16.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin başkent Atina’ya uzaklığı 250 kilometre olarak kaydedildi.

5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM

Öte yandan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 5,6 büyüklüğünde bir de artçı sarsıntı yaşandığı ifade edildi. Yunan basını, ilk belirlemelere göre depremin bölgedeki bazı yerleşim birimlerinde hasarlara neden olduğunu yazdı. Depremle ilgili henüz can veya mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor. AJANSLAR