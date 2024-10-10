Yunanistan'da büyük trajedi! Yeni transfer, evinin havuzunda ölü bulundu

Panathinaikos'un yeni sezon transferi George Baldock, evinin yüzme havuzunda ölü bulundu. Baldock, Yunanistan milli takım forması da giyiyordu.

Yunanistan, milli futbolcu George Baldock'un ölümüyle sarsıldı.

BALDOCK YAŞAMINI YİTİRDİ



Panathinaikos'un 2024-25 sezonu öncesi Transfer ettiği 31 yaşındaki sağ bek, Gazzetta'nın haberine göre evinin yüzme havuzunda ölü bulundu.



Futbola İngiliz ekibi MK Dons'ta başlayan George Baldock, daha sonra sırasıyla Northampton, Tamworth, IBV, Oxford United, Sheffield United ve Panathinaikos formaları giydi.

YUNANİSTAN MİLLİ TAKIMI FORMASI DA GİYİYORDU



Baldock, Yunanistan Milli Takımı formasını da 12 kez terletti.