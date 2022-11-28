Yunanistan'da casus skandalı: 100'den fazla kişi hedef alındı

Yunanistan gazetesi Documento tarafından yayınlanan soruşturma belgelerine göre, Yunan hükümeti düzinelerce politikacı, gazeteci, devlet yetkilisi ve iş insanının telefonlarına casus yazılım yerleştirdi. Pazar günü yayınlanan rapor, bir polis şefinin de hedef alındığını ortaya koydu.

Skandalı birkaç aydır araştıran Documento, Yunan polisinin eski başkan Michalis Karamalakis'in telefonuna, Miçotakis'in emriyle ülkenin Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından 'Predator' casus yazılımı yüklediğini iddia etti.

Rapor, EYP'nin gözetimi altında olduğu iddia edilen hedeflerin sayısını 100'den fazla gösteriyor.

Listede muhalif siyasetçi Nikos Androulakis, savcı Christos Bardakis, gazeteciler Tina Messaropoulou, Thanasis Koukakis ve Stavros Michaloudis'in yanı sıra Miçotakis'in bazı danışmanları ve sırdaşları yer alıyor.

EYP'nin çalışmalarını doğrudan denetleyen Miçotakis, skandalla herhangi bir ilgisi olduğunu reddediyor.

Muhalefetten iddialara yanıt çağrısı

Muhalefet lideri Alexis Çipras'ın Başbakan'a "saklanmayı bırakması ve yanıt vermesi" çağrısının ardından sözcüsü Yiannis Oikonomou, telefon dinleme iddialarını "kanıtlanmamış ve asılsız" olarak nitelendirdi.

Oikonomou, yaklaşan seçimlerde yaklaşan yenilgisini haklı çıkarmak için siyasi anormallik koşulları yaratmaya çalışmakla suçladı .

Documento'nun haberine göre Oikonomou'nun da telefonu EYP tarafından dinlenmiş.

Skandal ilk olarak Ağustos ayı başlarında, o dönemde EYP'nin lideri olan Panagiotis Kontoleon'un bir parlamento komitesine istihbarat teşkilatının finans muhabiri Thanasis Koukakis hakkında casusluk yaptığını söylediği zaman ortaya çıktı.

Bu ayın başlarında, Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanan bir rapor , Yunanistan'ı ve diğer üç AB ülkesini vatandaşlarını gözetlemek için casus yazılım kullanmakla suçladı.

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28/11/2022 10:52