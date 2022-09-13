Yunanistan'da cep telefonu dinlenen siyasetçi Andrulakis açıklama yaptı

Yunanistan muhalefet partisi P, dinleme skandalıyla ilgili Başbakan Kiryakos Miçotakis'i eleştirerek, "Şikayette bulunduğum gün dosyamın imha edildiğini de biliyoruz. Biz yasal ve şeffaf bir şekilde bunun neden meydana geldiğini öğrenmek istiyoruz." diye konuştu.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda, Andrulakis ve AB Komisyonunun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders'ın katılımıyla oturum düzenlendi.

Andrulakis, AP'deki meslektaşlarına cep telefonunun dinlendiğini fark ettiklerini için teşekkür etti.

PASOK liderliği için seçime gidileceği sırada dinlemenin meydana geldiğini, dolayısıyla partisinin özerkliğinin hedef alındığını ifade eden Andrulakis, "Başbakan (Kiryakos Miçotakis) dün beni yine Milli İstihbarat Servisinden bilgi almaya davet etti. Kendi hükümeti yüzünden olan bir şey nedeniyle. Şikayette bulunduğum gün dosyamın imha edildiğini de biliyoruz. Biz yasal ve şeffaf bir şekilde bunun neden meydana geldiğini öğrenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Andrulakis, yasalara göre başbakanın dinlemenin neden gerçekleştiğini açıklamakla yükümlü olduğunu ancak bunun yerine "zehirli bir ortam yarattığını" ve hükümetin gerçekleri ortaya çıkarma talebini reddettiğini söyledi.

"Bu kişisel bir konu değil. Bu demokrasi ve şeffaflık meselesi." diyen Andrulakis, skandalın hukukun üstünlüğüne karşı geldiğini vurguladı.

- "Şiddetle kınıyoruz"

AB Komisyonu üyesi Reynders da "İletişim sistemlerine yasa dışı erişimleri şiddetle kınıyoruz." dedi.

Komisyonun "predator" casusluk yazılımının kullanılıp kullanılmadığına dair Yunan makamlarından bilgi talep ettiğinde, araştırmanın sürdüğü yönünde yanıt aldıklarını belirten Reynders, şunları kaydetti:

"Üye devletler, kişisel verilerin korunması, iletişimin gizliliği, medya özgürlüğü ve ifade özgürlüğü gibi temel haklar da dahil olmak üzere bir AB hukukuna tam olarak saygı göstermelerini sağlamak için güvenlik hizmetlerini denetlemeli ve kontrol etmelidir. Komisyon, ulusal makamların bildirilen casus yazılım kullanımı tamamen incelemesini ve vatandaşların güvenini tesis etmesini beklemektedir."

AB Komisyonunun bu hafta, dijital unsurlara sahip ürünler için siber güvenlik gereksinimlerini belirleyecek olan Avrupa ve Siber Dayanıklılık Yasası için bir teklif sunacağını belirten Reynders, bunun genel olarak dijital ürünleri daha güvenli ve daha az savunmasız hale getirmeye katkıda bulunacağını dile getirdi.

Reynders, Komisyonun bu hafta özellikle gazetecilerin korunmasını artırmayı da hedefleyen bir öneri sunacağını aktardı.

- "Fail, ulusal otoriteler"

Parlamentonun etkili milletvekillerinden Hollandalı Sophie in't Veld de tüm önlemlere rağmen halen yetkinin esas olarak ulusal otoritelerde olmasını eleştirerek, "Problem de bu. Evet, yetki ulusal otoritelerde ve fail de onlar. Kendi vatandaşları üzerinde siyasi amaçlar için casusluk yapanlar onlar. Bunun demokraside yeri yok." ifadelerini kullandı.

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13/09/2022 09:14