Yunanistan'da çiftçiler artan üretim maliyetlerine dikkati çekmek için eylem yapıyor

Yunanistan'da artan üretim maliyetlerine dikkati çekmek isteyen çiftçilerin, ülkenin 20 farklı noktasında traktörleriyle yol kapatma eylemine gittiği belirtildi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, çiftçiler Meriç'ten Girit'e kadar ülkenin 20 farklı noktasında saatler süren yol kapatma eylemi yaptı.

Traktörleriyle eylem yapan çiftçilere, besiciler de destek verdi.

Çiftçiler, hükümetten, üretim maliyetlerinin azaltılması için tarımda kullanılan mazottan vergi alınmamasını, elektrik fiyatlarının düşürülmesini, tarım faaliyeti için yapılan alımlarda katma değer vergisinin (KDV) kaldırılmasını, doğal afetlerde tarım alanlarının zarar görmesi halinde zararın tamamının karşılanmasını ve emekli maaşlarının artırılmasını talep ediyor.