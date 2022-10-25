Yunanistan'da deniz yolları çalışanları grevde

Yunanistan'da deniz yolları çalışanları 24 saatlik greve gitti.

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25/10/2022

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Yunanistan'da deniz yolları çalışanları grevde

Yunanistan'da deniz yolları çalışanları 24 saatlik greve gitti.

Yunanistan Denizciler Federasyonunun (PNO) çağrısı ile bir günlük greve giden işçiler, Pire'deki Karaiskaki Meydanı'nda eylem yaptı.

İşçiler, eylemde, toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi ve maaş artışına yönelik taleplerini dile getirdi.

Gemiler limanlarda demirli kalırken, seyahat şirketleri planlanmış seferleri erteledi.

25/10/2022 13:03
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TAGS: Yunanistan
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