Yunanistan'da durum vahim: Vaka sayısı rekor kırdı

Yunanistan'da son 24 saatte tespit edilen 6 bin 700 vaka salgının başından beri görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi. Ülkede 6 Kasım'dan itibaren yeni tedbirler uygulanmaya başlanacak.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki vaka sayısı 6 bin 700 oldu. Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti, salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 bin 50'ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Thanos Plevris, hızlı vaka artışı ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alındığını açıkladı.

"Pandeminin bu aşamasında temel silahımız aşıdır." diye konuşan Plevris, yoğun bakım ünitelerindeki Kovid-19 hastalarının yüzde 85'ten fazlasının aşı olmayan kişiler olduğuna dikkati çekti ve özellikle aşısız kişiler için sıkı denetim getiren yeni tedbirleri açıkladı.

6 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yeni tedbirler çerçevesinde Kovid-19 aşısı olmayan tüm çalışanlar, ücretlerini kendileri ödeyerek haftada iki kez Kovid-19 testi yaptırmak zorunda olacak.

Aşısız vatandaşların, kamu kuruluşları, bankalar, kuaförler, eğlence merkezleri, alışveriş merkezleri ve perakende mağazalara girebilmesi için de test zorunluluğu olacak. Aşısızlar ibadet yerleri, gıda satan dükkanlar ve eczanelere ise test zorunluluğu olmaksızın girebilecek.

11 milyona yakın nüfusu olan Yunanistan'da aşılama sürecini tamamlayan vatandaşların sayısı yaklaşık 6 milyon 400 bin olarak kaydedildi.

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02/11/2021 21:24