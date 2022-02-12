Yunanistan'da Gustavo Poyet dönemi!

Yunanistan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Uruguaylı Gustavo Poyet getirildi.



Yunanistan Futbol Federasyonu, Hollandalı John van't Schip'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Poyet ile Aralık 2023'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.



Poyet, kariyeri boyunca Brighton, Sunderland, AEK, Real Betis, Şanghay Shenhua, Bordeaux ve son olarak Universidad Catolica'yı çalıştırmıştı.



John van't Schip yönetimindeki Yunanistan, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamamıştı.

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12/02/2022 09:14