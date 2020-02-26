Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası görüldü

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.

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26/02/2020

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Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası görüldü

Asya'da ortaya çıkan, Ortadoğu ve Avrupa'da da yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Yunanistan'a da sıçradı.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Sotiris Çiodras, İtalya’nın kuzeyinden dönen 38 yaşındaki bir kadında koronavirüsün tespit edildiğini duyurdu.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğunu ve Selanik'teki izlendiğini belirten Çiodras, temas ettiği kişilerin tespit süreci devam ettiğini, yakın temasta bulunanların karantinaya alınacağını söyledi.

İtalya’da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükselmişti.

26/02/2020 15:05
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