Yunanistan'da koronavirüs: Vaka sayısı en yüksek seviyede

Yunanistan'da, koronavirüs vaka sayısının 28 bini aşarak salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı açıklandı.

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29/12/2021

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Yunanistan'da koronavirüs: Vaka sayısı en yüksek seviyede

Yunanistan'da, koronavirüs vaka sayısının, 28 bini aşarak salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı açıklandı.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28 bin 828 vaka tespit edilirken, vaka sayısı 1 milyon 134 bin 713'e yükseldi.

Günlük vaka sayısının salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı ülkede, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı 20 bin 636’ya ulaştı.

Günlük vaka sayısı, pazartesi 9 bin 284, salı ise 21 bin 657 olarak kayıtlara geçmişti.

29/12/2021 21:28
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TAGS: Yunanistan, koronavirüs, Vaka sayısı
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