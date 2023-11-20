Yunanistan'da Kovid-19 kaynaklı ölüm oranında artış

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20/11/2023

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Yunanistan'da Kovid-19 kaynaklı ölüm oranında artış


Yunanistan'da havaların soğumasıyla Kovid-19 vakalarına bağlı ölümlerde artış yaşandığı bildirildi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Theodoros Vasilakopulos, Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölüm oranlarının "çok yüksek" olduğunu belirterek, virüse karşı aşılanmanın önemini vurguladı.

Vasilakopulos, "Koronavirüsten kaynaklı ölü sayısının haftada ortalama 50 olması çok yüksek bir rakam. Yapılması gereken, ülkemizde var olan varyantları çok iyi önleyen aşıları yaptırmamız ve belirti olduğunda da test sayısını artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vasilakopulos, özellikle yaşlı ve yüksek risk grubunda bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

20/11/2023 17:14
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TAGS: Yunanistan’da Kovid-19 kaynaklı ölüm oranında artış
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