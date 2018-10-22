Yunanistan'da lise öğrencileri bakanın odasını bastı

Yunanistan'da üniversite girişi sınavında yapılması planlanan değişikleri protesto eden lise öğrencileri, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun makamını işgal etti.

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı binası önünde toplanan yüzlerce öğrenci, üniversiteye giriş sınavındaki değişiklikleri öngören kanun tasarısını ve orta öğretimdeki sorunları protesto etti. Polis engelini aşan öğrenciler önce bakanlığın bahçesine girdi. Onlarca öğrenciden oluşan bir grup ise Bakan Gavroglu'nun makam ofisine girerek işgal eylemi başlattı.

Sorunları dinleyen Gavroglu ve öğrenciler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.