Yunanistan'da öğrenciler eğitime daha fazla pay ayrılması talebiyle eylem yaptı

Eylemde, öğrenciler "Filistin'e özgürlük" sloganları da attı

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04/11/2024

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Yunanistan'da öğrenciler eğitime daha fazla pay ayrılması talebiyle eylem yaptı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler, eğitime bütçeden daha fazla pay ayrılması talebiyle eylem yaptı.

Orta ve yüksek öğrenim öğrencileri, Atina Öğrenciler Birliği çağrısıyla kent merkezinde bir araya gelerek parlamento binasına yürüdü.

Öğretmenlerin de destek verdiği eylemde öğrenciler, eğitime bütçeden daha çok pay ayrılması ve ücretsiz kamu eğitiminin güçlendirilmesi gibi taleplerini dile getirdi.

Bu arada, Filistin'e de destek mesajı verilen eylemde, öğrenciler "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

04/11/2024 20:10
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TAGS: yunanistan
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