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Yunanistan’da Osman Türkay ile İlgili Kitap Yayımlandı

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27/07/2019

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Yunanistan’da Osman Türkay ile İlgili Kitap Yayımlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. Şevket Öznur'un, 2001 yılında hayatını kaybeden Uzay şairi Osman Türkay ile ilgili derlediği kitaplardan kesitler Yunanistan’da yayımlandı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Öznur’un Türkay ile ilgili yazdığı kitaplarında yer alan şiirleri, Yunanistan’ın önemli yayınevlerinden Vakxikon’da Yunanca olarak yayımlanan 115 sayfalık kitapta, Doç. Dr. Şevket Öznur'un Osman Türkay’ın yaşam öyküsü ve sanatına ilişkin yazdığı bilgiler de kullanıldı.

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TAGS: Yunanistan, haber, kıbrıs, kitap, Osman Türkay, Şevket Öznur
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