Yunanistan’da şaşırtan karar!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede koronavirüs aşısı olmayan 60 yaş üstü kişilere ayda 100 Euro para cezası verileceğini açıkladı. Uygulama, 16 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'da aşı olmayan 60 yaş üstü kişilerin sayısının 580 bin olduğunu söyledi. Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin çoğunun 60 yaş üstü kişiler ve aşı yaptırmayanlar olduğunu vurgulayan Miçotakis, tüm çağrılara rağmen geçen ay 60 yaş üstü kişilerden sadece 60 bin kişinin aşı olduğunu belirtti.

60 YAŞ ÜSTÜ AŞLI OLMAYANLARA AYLIK 100 EURO CEZA

"Bu nedenle bazı sert önlemler almamız kaçınılmaz hale geldi" diyen Miçotakis, yıl sonuna kadar 60 yaş üstü herkesin aşı olması gerektiği çağrısını yineledi.

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30/11/2021 18:57