Yunanistan'da şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde 2 ki

Yunanistan'daki olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda araç, ev ve iş yeri de zarar gördü.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, meteorologların "Bora" ismini verdiği ve ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış sonucu yaşanan selde Limni Adası'nda 2 kişi hayatını kaybetti.

Ada'daki yerleşim birimlerinin bir kısmı Sivil Koruma birimlerinin uyarısıyla tahliye edilirken, bazı araç, ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Dün geceden beri Rodos Adası'nda devam eden şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda yol kullanılamaz hale gelirken adada araçların trafiğe çıkması yasaklandı ve yarın okullarda eğitime ara verildi.

Teselya Bölgesi'nde de şiddetli yağış ve seller nedeniyle çok sayıda araç, ev ve iş yeri zarar gördü.

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