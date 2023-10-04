Yunanistan'da tarihi evler yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Yunanistan'da başkent Atina da dahil olmak üzere ülke genelindeki tarihi evler bakımsızlıktan yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

ads ads ads ads
04/10/2023

ads
Yunanistan'da tarihi evler yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, 1500'ü başkent Atina'da olmak üzere yaklaşık 20 bin tarihi ev kaderine terk edilmiş durumda.

Ev sahipleri ile yetkililer arasında bir anlaşma sağlanamadığı için bu tarihi evlerin restorasyon çalışmaları yapılamıyor.

Bakımsızlıktan her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarihi evler, yerel vatandaşlar ve turistler için büyük bir tehlike oluşturmasının yanı sıra, turizm sektörünü ve yatırımcıları da olumsuz etkiliyor.

Larissa kentinde 2022 yılında bir öğrenci, eski bir evin yıkılması sonucu duvarın altında kalarak hayatını kaybetmişti.

04/10/2023 21:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Yunanistan’da tarihi evler yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.