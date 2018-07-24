Yunanistan'da yangın felaketi! Çok sayıda ölü

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki iki büyük orman yangınında ölü sayısının en az 24 olduğu belirtildi. 150'den fazla kişinin yaralı olduğu bildirildi. Yetkililer uluslararası yardım talebinde bulundu.

Yunan sahil güvenliği başkent Atina yakınlarında denizde 4 kişinin cesedinin bulunduğunu duyurdu. Athens Voice'ta yer alan habere göre ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Yaralılardan 11'inin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Ölen ve yaralananların çoğunun Atina'nın kuzeydoğusundaki Mati adlı yazlık kasabada kalanlar olduğu belirtiliyor. Ölenlerin çoğu yangına evleri ya da araçlarının içindeyken yakalandı.

Yüzlerce itfaiyeci alevleri söndürmeye uğraşırken bölgede yaşayanlar yangının tehdit ettiği evlerini tahliye etti.

Bölgedeki rüzgarın hızı saate 80 km'ye ulaşırken yetkililer ülkedeki tüm yangın müdahale uçakları ve helikopterlerini tatilcilerin kaçması için bölgeye konuşlandırdı.

Orduya ait insansız hava araçları da alandaki 600 itfaiyeciye yardım etmeye çalışıyor.

Rafina kasabasının belediye başkanı Evangelos Bournous " Şanssızdık. Rüzgar değişti ve bize o kadar hızla yaklaştı ki kıyı şeridi birkaç dakikada yerle bir oldu" dedi.

Bournos bölgedeki 100 evin yandığını sandıklarını belirtti. Bu rakam henüz itfaiye yetkililerince doğrulanmadı.

Atina ve çevresinde OHAL ilan edildi

Bosna Hersek'e yapacağı resmi geziyi, operasyonu koordine etmek için yarıda kesen Başbakan Aleksis Çipras itfaiyecilerinin işinin 'çok zor' olduğunu söyledi.

"Bu Yunanistan için zor bir gece" diyen Çipras " Yangını kontrol etmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Atina ve çevresinde olağanüstü hal ilan edildi.

AB'den yardım eli

Yunanistan'ın yardım talebi sonrası Kıbrıs ve İspanya'nın yardım önerisi yaptığı öğrenildi. Bu ülkede 10 yılı aşkın süredir en ölümcül yangın sezonu oldu. 2007'de ülkenin güneyindeki orman yangınlarında 60'tan fazla kişi ölmüştü.