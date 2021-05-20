Yunanistan’da yangın kontrol altına alınamıyor

Güney Yunanistan'ın Korint yakınlarındaki Schinos köyünde meydana gelen yangını itfaiye ve gönüllüler, söndürmeye çalışırken alevler yükseliyor

Orman yangınıyla 62 itfaiye aracı, 17 uçak ve 3 helikopterle mücadele edilirken, 6 köy boşaltıldı ve insanlar güvenli bölgeye taşındı.

Başkent Atina'ya yaklaşık 90 km mesafedeki Mora yarımadasındaki küçük bir sahil tatil beldesinde Çarşamba gecesi çıkan yangında ölüm bildirilmedi.

Bir itfaiye yetkilisi, yetkililerin önlem olarak Gerania dağlarındaki altı köy ve iki manastırın boşaltılmasını emrettiğini söyledi.

Polis sözcüsü Theodoros Chronopoulos Reuters'e "300 kadar kişi tahliye edildi" dedi.

İtfaiye ekibi Twitter'da yaptığı açıklamada, 180'den fazla itfaiyecinin 62 itfaiye aracı, 17 uçak ve üç helikopterle desteklenen yangına karşı mücadele ettiğini söyledi.

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20/05/2021 09:54