Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın çıktı

Yunan sahil güvenliği, Yunanistan'dan İtalya'ya giden 288 kişinin bulunduğu bir gemide yangın çıktığını, herhangi bir ölüm veya yaralanma bildirilmediğini söyledi.



Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, İyon Denizi'ndeki Korfu adası yakınlarında çıktı.



Sahil güvenlik, 237 yolcu ve 51 mürettebatın gemide olduğunu ve kurtarma operasyonuna en az üç sahil güvenlik gemisinin katıldığını söyledi.



Yetkililer, cankurtaran botlarıyla tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın Korfu'ya götürüldüğünü söyledi.

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18/02/2022 08:47