Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın çıktı
Yunanistan Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, İyon Denizi'nde seyreden 237'si yolcu 288 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı yolcu gemisinde yangın çıktı.
18/02/2022
Yunan sahil güvenliği, Yunanistan'dan İtalya'ya giden 288 kişinin bulunduğu bir gemide yangın çıktığını, herhangi bir ölüm veya yaralanma bildirilmediğini söyledi.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, İyon Denizi'ndeki Korfu adası yakınlarında çıktı.
Sahil güvenlik, 237 yolcu ve 51 mürettebatın gemide olduğunu ve kurtarma operasyonuna en az üç sahil güvenlik gemisinin katıldığını söyledi.
Yetkililer, cankurtaran botlarıyla tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın Korfu'ya götürüldüğünü söyledi.