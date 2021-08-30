Yunanistan’da zorunlu aşı uygulamasını protesto edenlerle polis çatıştı

Atina’nın merkezindeki Sintagma Meydanı’da emniyet güçlerinin tahminlerine göre yedi ila sekiz bin kişi zorunlu aşı uygulamasını protesto etmek için toplandı.

Euronews’ta yer alan habere göre, hükümetin zorunlu aşı politikasını kınayan konuşmaların bitimine yakın bazı gençlerin parlamento binasının yanındaki İsimsiz Asker mezarı önünde nöbet bekleyen polislere doğru şişe, maytap ve yangın bombası atması üzerine çatışma çıktı.

Emniyet güçleri polise ve Başbakan Kriyakos Miçotakis’e yönelik hakaret eden eylemcileri gözyaşartıcı gaz, ses bombası ve su panzerleriyle dağıtmaya çalıştı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Selanik’te de 10 binden fazla zorunlu aşı karşıtının toplandığı gösterinin barışçıl geçtiği bildirildi.

Yunanistan’da 1 Eylül’e kadar aşı olmayan sağlık çalışanlarının işlerinden uzaklaştırılması öngörülüyor, 13 Eylül’e kadar da öğrencilerin okula gidebilmek için aşı yaptırma zorunluluğu bulunuyor.

Ülkede yaklaşık bir ay önce düzenlenen protesto gösterilerinde de arbede yaşanmış, olaylar sırasında bir kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

YUNANİSTAN’DA SON DURUM

10 milyon 700 bin nüfusa sahip Yunanistan’da 5 milyon 700 bin kişi tam doz Covid-19 aşısı yaptırmış olmasına karşın vaka sayısı ve hastaneye yatış oranında yükseliş göze çarpıyor. Yeni vakaların tamamen delta varyantından kaynaklandığı ve çoğunlukla aşılanmamış kişilerin hastalığa yakalandığı belirtiliyor.

Her ne kadar solunum cihazına bağlı hasta sayısı salgındaki son dalganın zirvesine göre yarı yarıya azalmış olsa da, hastanelerin eskiden Covid-19’a ayrılan yoğun bakım ünitelerinin ertelenen tedavi ve ameliyatlara açılması sonucu baskı hissetmeye başladığına dikkat çekiliyor.

Pazar günü bin 582 yeni vakanın bildirildiği ülkede salgının başından bu yana toplam 581 bin 315 kişi Covid-19’a yakalandı, 13 bin 636 kişi yaşamını yitirdi.

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30/08/2021 09:50